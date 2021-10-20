Во «вДуде» раскрыли волгоградское происхождение названия комедии «Ширли-Мырли»

В выпуске видеоблога «вДудь», автором которого является журналист и блогер Юрий Дудь, раскрыли происхождение название комедии Владимира Меньшова «Ширли-Мырли». Сценарист фильма Виталий Москаленко рассказал, что это слова из казачьей частушки, которую пела ему бабушка.

«У меня была баба Оля, Царство ей небесное, прожила 96 лет. Она пела частушки, грандиозно пела. И у нее была припевка "Ширли-мырли шир-манирли, шир-матыркин, мур-мур-кин"», — рассказал сценарист. Первоначально он предлагал Меньшову взять для фильма именно такое, полное название. Однако в итоге его решили сократить.

«Потом все-таки отжали, отжали, отжали и осталось только одно "Ширли-мырли". Потому что длинно получалось», — пояснил Москаленко. Эту частушку в самом фильме поет актер Валерий Гаркалин.

Сам сценарист рассказал, что он родом из станицы Михайловской, в 180 километрах от Волгограда.

Виталий Москаленко — сценарист телевидения и кино. Активно работать в этой сфере он начал в 1990-х года. Кроме того, он участвовал в создании первых российских сериалов. В числе его картин кинокомедия «Китайскій сервизъ», боевик «Волкодав», драма «Жизнь одна», телесериалы «Орлова и Александров» и «Жуков».