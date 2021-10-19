В Бурятии появится исторический ботик

В Бурятии в историческом порту Танхой, на площадке у визит-центра «Байкал заповедный» работают над созданием экспозиции «Рыбак Байкала». Об этом пишет газета «Номер один».

Комплекс будет посвящен истории и традициям байкальского рыболовного промысла. Отмечается, что экспозиция представляет собой продолжение тем, связанных с сохранением историко-культурного наследия на Байкале. Она включает в себя несколько исторических рыбацких лодок и траловый рыболовный бот, который пришел в поселок Танхой по байкальским водам из дельты Селенги. Сейчас бот реставрируют.

В визит-центре уже можно посмотреть экспозиции «Байкал уникальный», «Заповедная Россия», «Человек и Байкал». Посетители также могут посетить экокласс и вольерный комплекс «Баргузинский соболь». Кроме того, здесь создан историко-мемориальный комплекс «Байкальская переправа», который посвящен истории Байкальской паромной железнодорожной переправы.

Отмечается, что «Рыбак Байкала» дополнит это музейное богатство.