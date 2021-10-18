В калининградском музее откроется выставка «Осень как предчувствие»

В Калининграде в Музее изобразительных искусств пройдет выставка живописи Геннадия Саблина

В калининградском Музее изобразительных искусств пройдет выставка живописи Геннадия Саблина «Осень как предчувствие». Об этом «Афише Клопс» сообщили организаторы мероприятия.

Открытие выставки состоится 21 октября, она будет доступна для посещения до 21 ноября 2021 года.

«Его живопись отличает яркая колористическая палитра, реалистический подход к форме, близкие и понятные любому человеку темы. Художник рассматривает бытовые сюжеты и сценки как повод к творческому осмыслению повседневности: жизненные впечатления трансформируются в высокое искусство», — отмечается в материале.

Натюрморты Саблина демонстрируют внимание к деталям, а портреты — умение создавать эффектные образы. В то же время пейзажи художника, по словам организаторов, способны пробуждать особое настроение у зрителя.

Уточняется, что Геннадий Саблин родился в 1946 году в городе Беговате Ташкентской области Узбекской ССР. В 1973-м окончил филологический факультет Калининградского государственного университета.

Ранее в октябре сообщалось, что в Новосибирске открылась благотворительная выставка о пандемии. Организатором события стал местный фармпроизводитель Renewal («ПФК Обновление»). Молодым художникам дали возможность представить гостям свои работы на профессиональной экспозиции в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств.