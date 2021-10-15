В Приморье пройдет фестиваль коренных малочисленных народов

В национальном селе Красный Яр Приморского края 29-30 октября пройдет национальный фестиваль «Ва: кчай ни». Об этом в «Дальневосточный капитал».

Праздник коренных малочисленных народов (КМН) Приморья и Приамурья «Ва: кчай ни» (что в переводе с удэгейского означает «охотник» — прим. «Ленты.ру»), традиционно посвященный открытию охотничьего сезона, объединит деловые, спортивные и культурные мероприятия. Так, в рамках торжества состоится выездное заседание совета по делам КМН Приморского края, краевая спартакиада по национальным видам спорта, и заключительный этап победителей конкурса — фестиваля культуры и фольклора жителей Приморского края.

Кроме того, гостей праздника ждут традиционные ярмарки сувенирной продукции и блюд национальной кухни — всех посетителей угостят супом охотника «улэ-силэни», приготовленным хозяйками удэге. Также все желающие смогут принять участие в шахматном турнире. Завершится мероприятие концертом, на котором выступят национальные коллективы.

Ранее в сентябре в Приморье специалисты национального парка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь» отметили увеличение популяции амурских тигров. Так, в национальном парке «Земля леопарда» за два года появилось 10 новых особей самых крупных представителей семейства кошачьих — на сегодняшний день здесь живет 41 тигр и еще 14 котят.