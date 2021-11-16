В Красноярском крае появится новый природный заказник

Правительство Красноярского края поддержало на заседании проект постановления о создании особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Озеро Виви». Об этом сообщается на сайте регионального министерства экологии и рационального природопользования.

Создать ООПТ предложила администрация Эвенкийского муниципального района, ее площадь составит 200 тысяч гектаров. Как заявил глава краевого минэкологии Павел Борзых, территория привлекательна для туристов, однако часто там совершаются неорганизованные походы, которые могут вредить природы.

На территории будущего ООПТ расположено самое большое пресноводное озеро Эвенкийского района — Виви. Там расположены места обитания боровой дичи, пролегают пути миграции дикого северного оленя и места зимовок лосей. Кроме того, на озере и в его притоках нерестятся 40 видов рыб.

В границах ООПТ будут запрещены виды деятельности, которые могут навредить природным комплексам, однако будет разрешена рекреационная. Там также сохранятся традиционные виды деятельности коренных малочисленных народов Севера.

Ранее сообщалось, что в Башкирии захотели построить глэмпинги в виде юрт в популярных среди туристов местах. Первые объекты этого типа могут появиться в Бурзянском, Белокатайском и Зилаирском районах республики. Их планируется строить на природе. Авторы идеи указали, что при возведении глэмпингов почва не затрагивается, поэтому их можно будет разместить даже в заповедниках.