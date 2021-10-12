В Орловской области начнут наблюдать за зубрами по-новому

Национальный парк «Орловское полесье» в Орловской области получил технику, которая позволит специалистам по-новому наблюдать за живущими на территории зубрами. Об этом сообщает ГТРК «Орел».

Как отмечается, в распоряжение работников парка поступили десять фотоловушек и квадрокоптер. Новое оборудование было закуплено на средства гранта, полученного «Орловским полесьем» от Всемирного фонда дикой природы (WWF).

По словам сотрудников парка, фотоловушки уже начали активно использовать для сбора данных о зубрах. В частности, благодаря им специалисты могут получить информацию о местонахождении и перемещениях животных, а также об особенностях их поведения и состоянии здоровья.

Квадрокоптер же планируется задействовать для наблюдений ближе к зиме — пока его использованию мешает листва деревьев, загораживающая обзор. Как добавили в парке, в дальнейшем приборов для отслеживания жизни зубров понадобится еще больше, поскольку число животных растет.

В августе сообщалось, что в Тебердинском государственном природном биосферном заповеднике в Карачаево-Черкесии численность зубров увеличат до 55 особей. Ожидается, что рост популяции произойдет за два года.