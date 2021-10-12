Российские рыбаки выловили и отпустили краснокнижную рыбу

Рыбаки на Сахалине выловили крупного тайменя и отпустили его

Рыбаки на Сахалине выловили большого тайменя. По их словам, рыба весит не менее семи килограммов, сообщает skr.ru.

Отмечается, что сахалинцы аккуратно сняли рыбу с удочки и взяли на руки, чтобы сделать трофейные снимки. После небольшой фотосессии тайменя отпустили в воду.

Рыба является самым крупным представителем семейства лососевых, достигает в длину 1,5-2 метров, может весить 60-80 килограммов. Таймень занесен в Красную книгу России и Сахалинской области. За его добычу, перевозку, хранение может грозить уголовная ответственность.

Ранее в Андреевское озеро под Тюменью отправили пять тысяч мальков сазана. Таким образом в водоеме появилась краснокнижная рыба. В Андреевском это первые карповые рыбы, их также считают санитарами, так как они очищают водоемы от различных загрязнений.