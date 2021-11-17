В Нижнем Новгороде показали археологические находки с места строительства трассы

Экспедиция Института археологии РАН нашла на месте строительства скоростной трассы Москва — Нижний Новгород — Казань поселение бронзового века со следами построек. Уникальные археологические находки представили на выставке в рамках «Транспортной недели 2021», сообщает «Нижегородская правда».

В экспозицию вошли металлические и стеклянные украшения, предметы воинского снаряжения для лошадей и всадников, предметы быта, оружие и сельскохозяйственные орудия, обнаруженные в подполе одной из построек.

Кроме того, на выставке были представлены лепные сосуды поселений эпохи бронзы. Их нашли в селищах, именуемых Дмитриевская слобода-3 и Акузово-6. Там прошли самые масштабные в Нижегородской области исследования памятников II тысячелетия до нашей эры. Артефакты будут исследованы, а затем переданы в музеи.

Древние поселения нашли еще в октябре, сообщал портал NN.ru. В ходе раскопок удалось найти редкие для этого времени изделия из бронзы: например, нож листовидной формы, фрагмент шила и часть рыболовного крючка. Находки ученые отнесли к поздняковской культуре. Ее представители жили с середины второго тысячелетия по начало первого тысячелетия до нашей эры в районе рек Оки, Клязьмы, в верхнем и среднем правобережном Поволжье.

Дома площадью от 95 до 200 квадратных метров, следы которых нашли при раскопках, предположительно, имели столбовую конструкцию стен и двускатную крышу.