Уникальное поселение XIV века нашли в Удмуртии

Уникальное поселение XIV века неожиданно нашли археологи в Глазовском районе Удмуртии. Об этом сообщается на странице заповедника «Иднакар» во «ВКонтакте».

В сообщении сказано, что специалисты сделали сенсационную находку. Таким образом, появился «новый пазл археологической карты» региона. Артефакты, исследованные учеными, указывают на послечепецкий период. Археологи также смогли восстановить точные временные рамки данного поселения.

«Напомним, что прежде памятники этого периода в бассейне среднего течения Чепцы не были известны», — рассказали в заповеднике. Ранее ученые были уверены, что поселение окончательно исчезло в XIII веке вместе с чепецкой археологической культурой.

В заключение специалисты добавили, что «сенсационная находка является первым достоверным и безошибочно датированным селищем золотоордынского времени на чепецких землях». Археологи также продолжат раскопки в этом районе.

Чепецкая культура относится к IX-XV векам. Ее активное развитие проходило на среднем течении реки Чепцы. Главным существующим городищем был Иднакар (Солдырское I). Местные жители занимались земледелием, скотоводством, охотой, рыболовством, бортничеством и косторезным ремеслом. Упадок культуры постепенно начинался в XIII веке.

Ранее стало известно, что археологи провели раскопки в Орле, после которых выяснилось, что город намного старше своих лет. Таким образом, находки помогли специалистам «состарить» еще на пять веков город, построенный 455 лет назад.