О коренном народе Удмуртии сняли научно-популярный фильм

В Удмуртии в рамках проекта «Аудиовизуальная энциклопедия этнокультур России» сняли научно-популярный фильм о коренном народе республики. Об этом пишут «Известия».

Картина рассказывает об истории происхождения, культуре, языке и быте удмуртов. Отмечается, что для создания фильма были использованы многосложные костюмы, в нем запечатлены этнографические детали свадебного обряда, народные песни и танцы, а также застольный и гостевой этикет. Южно-удмуртский обряд одевания невесты для ленты исполнили актеры театра фольклорной песни и танца «Айкай».

Съемки прошли в начале ноября в Национальном музее имени Кузебая Герда и музее-заповеднике «Лудорвай».

Ранее в ноябре сообщалось, что в Анапе начался первый в истории Кубани фестиваль российских телепрограмм и фильмов «Герой нашего времени».