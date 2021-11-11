В Анапе начался фестиваль российских телепрограмм и фильмов

В Анапе начался первый в истории Кубани фестиваль российских телепрограмм и фильмов «Герой нашего времени». Об этом пишет Anapa.Media.

В 2021 году на творческий конкурс приняли 205 работ социальной направленности в различных жанрах: от документального фильма и телеочерка до программы информационного сюжета. Федеральные и региональные режиссеры сразятся за победу в шести номинациях: «Открытие», «Цена жизни», «Прошлое, настоящее, будущее», «Профессия как призвание», «Эхо памяти» и «Вдохновение».

Кроме того, участники смогут лично пообщаться с известными российскими журналистами и телеведущими — Дмитрием Дибровым и Татьяной Устиновой.

Организатором мероприятия стала Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ). Впервые фестиваль «Герой нашего времени» состоялся в 2007 году в Москве, позже его площадками становились города по всей России — Самара, Тверь, Тула, Ростов-на-Дону, Уфа, Астрахань, Пенза, Ижевск, Санкт-Петербург и Калуга.

Ранее в ноябре стало известно, что в Омске пройдет международный фестиваль студенческих фильмов с 12 по 15 ноября в историческом парке «Россия — моя история». Отмечается, что в прошлом в студенческом фестивале ВГИК принимали участие такие режиссеры, как Андрей Тарковский и Василий Шукшин, Андрей Кончаловский и Вадим Абдрашитов.