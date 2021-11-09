Во Владимирской области пройдет форум социального кино

Форум социального документального кино, организованный благотворительным фондом реабилитации детей «Шередарь», пройдет во Владимирской области в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

Мероприятие состоится в период с 20 по 24 апреля. В программу войдут просмотры конкурсных работ и дискуссии, творческие мастерские и встречи с деятелями кино и телевидения, а также мастер-классы по производству видеопродукции.

Отмечается, что всего предусмотрено семь номинаций для фильмов разных жанров. «Главное, чтобы это были работы на социально острые и важные для общества темы, особенность кинофорума в том, что в нем принимают участие и профессионалы, и любители», — пояснил председатель жюри кинофорума, режиссер-документалист Виталий Калинин.

Ранее в ноябре сообщалось, что в России началась акция по истории кинематографа «Культурный марафон» для школьников. В рамках акции учащиеся смогут пройти онлайн-тест, встретиться с профессионалами российской киноиндустрии, а также организовать киноклуб в школе и попробовать себя в создании мини-фильмов.