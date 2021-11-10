Международный фестиваль студенческих фильмов пройдет в ноябре в Омске

Короткометражные киноленты новых перспективных авторов покажут в Омске в дни международного фестиваля студенческих фильмов, который будет проходить с 12 по 15 ноября в историческом парке «Россия — моя история». Как уточняет агентство «Омск здесь», мероприятие уже на протяжении 41 года привлекает внимание к новым авторам, чьи работы получают призы на международных и отечественных кинофестивалях.

Отмечается, что в прошлом в студенческом фестивале ВГИК принимали участие такие режиссеры, как Андрей Тарковский и Василий Шукшин, Андрей Кончаловский и Вадим Абдрашитов. В стенах учебного заведения начинали свой творческий путь многие современные кинематографисты, в том числе Борис Хлебников, Юрий Быков и Анна Меликян.

Организаторы подчеркнули, что гости фестиваля смогут принять участие в зрительском голосовании и выбрать картину, которой достанется приз зрительских симпатий.

Ранее сообщалось, что фестиваль современного российского кино Russian Film Festival впервые пройдет в Азербайджане. Онлайн-мероприятие продлится в период с 8 ноября по 5 декабря на платформе кинотеатра. Всего в программу вошли восемь российских проектов, которые будут доступны для пользователей «Кинопоиска» бесплатно. Среди них, в частности, «Общага» «История одного назначения», «Конек-Горбунок» и другие фильмы с субтитрами на азербайджанском языке.