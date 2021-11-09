Архангельская область станет постоянной площадкой фестиваля «Свидание с Россией»

Архангельская область станет постоянной площадкой ежегодного международного кинофестиваля Свидание с Россией. Территория народного единства. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Он будет приурочен ко Дню народного единства. Фестиваль был организован правительством Архангельской области для популяризации культурного и природного наследия народов России, сохранению традиций и межконфессионального диалога.

Фестиваль «Свидание с Россией. Территория народного единства» впервые стартовал 2 ноября в Архангельске. В конкурсной программе была заявлена 41 картина.

Как рассказал генеральный продюсер мероприятия Александр Ильин, жюри присудило две главные награды из семи дебютным фильмам молодых авторов, что важно для развития кинематографа.