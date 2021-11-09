На Байкале пройдет мировой чемпионат по ледовой скульптуре

Мировой чемпионат по ледовой скульптуре пройдет на Байкале в рамках международного фестиваля культуры, творчества и спорта Olkhon Ice Fest. Об этом пишет «Российская газета».

Фестиваль состоится в феврале 2022 года, конкурс ледовых скульптур станет его центральным событием, в котором примут участие мастера со всего мира. Работать со льдом они будут в акватории Малого Моря рядом с поселком Хужир. Темой соревнований станет история древних сибирских народов.

Ранее сообщалось, что в Бурятии в историческом порту Танхой, на площадке у визит-центра «Байкал заповедный», появится экспозиция «Рыбак Байкала». Работа, посвященная истории и традициям байкальского рыболовного промысла, будет включать в себя несколько исторических рыбацких лодок и траловый рыболовный бот, который пришел в Танхой по байкальским водам из дельты Селенги.