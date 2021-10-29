Китайцам предложат «зеленые» туры в Россию

После окончания пандемии китайских туристов захотели привлечь в Россию с помощью развлекательного эко- и агротуризма. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По мнению советника-посланника по культуре посольства КНР в России Гун Дзядзя, путешественникам будет интересно самим собирать грибы, ягоды и картошку, а также принимать участие в местных ярмарках и фольклорных представлениях. Об этом дипломат заявила на VIII Российско-китайском туристическом форуме «Уроки пандемии для туризма: мир новых возможностей».

Так, в рамках «зеленого маршрута» китайским туристам предложат проехать по российским деревням, чтобы «почувствовать тишину и спокойствие природы». Например, отдыхающие смогут заняться охотой, рыбалкой и научиться готовить блюда по местным рецептам.

Дзядзя также обратила внимание, что сейчас у китайской молодежи стал популярен хайкинг — в связи с этим она предложила обустроить специальные маршруты с кемпингами вокруг Байкала или на Русском Севере.

Ранее в октябре стало известно, что в Тверской области к концу 2021 года запланировали привлечь в регион около двух миллионов туристов с помощью бредового маршрута. Он подойдет как для организованных туристических групп, так и для самостоятельных путешественников.