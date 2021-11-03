Россиянам назвали популярные направления страны для лечебного отдыха зимой

Россиянам назвали самые популярные направления внутри страны, куда можно уехать лечиться минеральными водами или грязями в зимнем сезоне. Рейтинг мест опубликовал сервис бронирования жилья Tvil.ru на своем сайте.

Список был составлен на основе данных бронирований жилья туристами с 1 декабря 2021 по 28 февраля 2022 года. Так, самым востребованным местом для лечебного отдыха оказались курорты Кавказских Минеральных Вод — больше всего путешественников захотели отправиться в Кисловодск. Вторые по популярности термальные источники Тюмени, третьи — минеральные воды в Анапе.

Также туристы заинтересовались лечебными крымскими грязями в Саках, бальнеологическими курортами в Петрозаводске, Пятигорске и Железноводске. Кроме того, россияне отметили горячие источники в Екатеринбурге, термы озера Байкал (Иркутск), и уникальные минеральные источники в Калининграде.

Дороже всего россиянам обойдется размещение в Екатеринбурге — стоимость ночи в отеле начинается от пяти тысяч рублей, самый доступный вариант в Саках — снять номер на сутки можно за 767 рублей.

Ранее в октябре россиянам назвали популярные направления внутри страны, где можно отдохнуть на горячих источниках на осенних школьных каникулах. Так, лучшим местом с минеральными источниками стал Горячий Ключ (Александровский источник) в Краснодарском крае