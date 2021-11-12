В российском регионе спасут созданный советскими учеными лес

В Приамурье спасут лес, созданный на территории Свободного в советское время

В Амурской области по инициативе Амурского газохимического комплекса спасут уникальный лес, созданный на территории Свободного в советское время. Об этом сообщает Amur Life.

С июля по октябрь сотрудники Амурского филиала Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН проводили полную инвентаризацию растений, грибов и объектов животного мира, составили актуальный топографический план местности и собрали подробный исторический материал. Эти сведения будут учтены при проектировании маршрутов и планировании экскурсионных программ по экологической тропе.

Заведующая лабораторией интродукции Амурского филиала Ботанического сада-института ДВО РАН Анна Воробьева отметил, что на протяжении нескольких десятилетий в дендрарии специалисты создавали уникальную дендроколлекцию из представителей флоры Дальнего Востока, Японии, Китая, Сибири, Европы, Северной Америки. «После ликвидации лесоопытной станции, без должного ухода эта территория начала трансформироваться, часть коллекции погибла, а выжившие растения сформировали уникальный природный лес, в котором адаптировались растения, несвойственные для нашего региона», — рассказала она.

По результатам исследований выяснилось, что суммарное количество аварийных растений на обследованной территории составило 15,5 процента. В настоящее время уже началось проектирование маршрутов экологической тропы и работа над информационным наполнением экскурсионных программ.