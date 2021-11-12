Маршрут ралли-марафона «Шелковый путь» пройдет через Грозный

Маршрут международного ралли-марафона «Шелковый путь» 2022 года из Астрахани в Москву пройдет через Грозный. Как сообщает ТАСС, гонку приурочат к 350-летию со дня рождения императора Петра I.

«Так совпало, что в будущем году отмечается 350-летие со дня рождения правителя, открывшего России "окно в Европу", его называют великим, так же называют и Шелковый путь. В следующем году наше международное ралли пройдет по городам, которые неразрывно связаны с именем этого российского императора», — рассказал руководитель проекта Владимир Чагин. По его словам, участников ждут предгорья Кавказа, пески, степи, равнины Черноземья, леса и красоты центра европейской части страны.

Марафон состоится с 6 по 16 июля. Ралли стартует в Астрахани, затем пройдет через Грозный, Элисту, Волгоград, Воронеж. Финиш состоится в Москве.

Ралли «Шелковый путь» проводится с 2009 года, гонки традиционно проходят на территории России, а также стран Центральной Азии и Китая.