Турпоток на Северный Кавказ в нерабочие дни вырос в два раза

Турпоток в КБР, КЧР и Чечню в нерабочие дни вырос в два раза

Во время нерабочих дней, объявленных в конце октября — начале ноября, горнолыжные курорты в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне посетили более 23 тысяч туристов. Об этом сообщает ТАСС.

«В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября турпоток на горные курорты Северного Кавказа вырос более чем в два раза по сравнению с этим же периодом в прошлом году», — говорится в сообщении.

Больше всего посетителей было на курорте «Архыз» — более 12 тысяч человек. «Эльбрус» и «Ведучи» посетили 11 тысяч и 500 туристов соответственно.

На курортах действовали усиленные меры по борьбе с распространением коронавируса: канатные дороги «Эльбруса» могли посетить только граждане с QR-кодом о вакцинации или заменяющими его документами. Такая же система действовала при заселении в отели на курортах.