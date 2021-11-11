Российские ученые создали синтезатор удмуртской речи

Специалисты Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН создали синтезатор удмуртской речи. Об этом сообщает портал «Национальный акцент» со ссылкой на республиканский Дом дружбы народов.

Как отмечается, синтезатор позволяет преобразовать любой печатный текст на удмуртском языке в звуковой файл. В дальнейшем полученный файл можно прослушать на смартфоне, компьютере и любом другом цифровом устройстве.

Авторами проекты выступили лингвисты Удмуртского института истории, языка и литературы, а также специалисты в области искусственного интеллекта Лаборатории машинного обучения и обработки данных производственных киберсистем. В ходе работы для обучения нейросети они использовали тексты, которые были озвучены ведущей радиостанции «Моя Удмуртия» Светланой Пикулевой.

По задумке исследователей, в дальнейшем их разработку смогут использовать слабовидящие люди, чтобы прослушивать книги. Кроме того, при помощи синтезатора можно будет учить детей читать на правильном удмуртском языке.