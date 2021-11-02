День тувинского языка отметили народным диктантом

В Туве провели народный диктант по случаю Дня тувинского языка

В Туве отпраздновали День тувинского языка, который отмечается ежегодно 1 ноября. Об этом сообщает издание TuvaOnline.

Всего в республике по случаю праздника состоялось 17 мероприятий регионального уровня. В частности, министерство образования Тувы совместно с Институтом развития национальной школы провело народный диктант и республиканский конкурс сказительского мастерства.

Кроме того, в регионе прошли фольклорные концерты, конференции и конкурс чтецов стихотворений на тувинском языке. Также желающие смогли принять участие в онлайн-викторине «Тувинский язык — моя история, мои корни».

День тувинского языка отмечается в республике с 2016 года. Его главной целью является сохранение, поддержка и популяризация тувинского языка.

