Новую набережную в Казани украсили граффити на русском и татарском языках

Новую часть набережной в Казани украсили граффити на русском и татарском языках. Увидеть мурал можно на стене Хрущевского спуска. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.

Строки из стихотворения татарского поэта Мансура Шигапова выполнены в технике леттеринг. С одной стороны спуска написан татарский текст, а с другой — его перевод на русский. «Акцент сделан на композицию — плотный текст с разрядкой на круглые формы. Использование лигатур помогло избавиться от монотонного "забора" в буквах, не теряя при этом читабельность. Ступенчатая композиция символизирует сам спуск, набережную, а линии — воду, реку Казанку, которая ее окружает», — рассказали авторы граффити в Instagram.

В Комитете внешнего благоустройства города уточнили, что мурал был сделан в рамках концепции благоустройства территории, разработанной архитекторами бюро Orchestra.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай отметили День алтайского языка. Участники возложили цветы к бюсту алтайского писателя и поэта Лазаря Кокышева в Горно-Алтайске. Затем ученики городской школы №7 и педагогического колледжа прочитали наиболее известные произведения Кокышева, а заслуженный артист России Кара Майманов исполнил песню на его стихи.