День алтайского языка отметили чтением стихов

В Республике Алтай отметили День алтайского языка. Об этом сообщается на сайте регионального министерства культуры.

Праздничные мероприятия прошли в среду, 20 октября. Участники возложили цветы к бюсту алтайского писателя и поэта Лазаря Кокышева в Горно-Алтайске. Затем ученики городской школы №7 и педагогического колледжа прочитали наиболее известные произведения Кокышева, а заслуженный артист России Кара Майманов исполнил песню на его стихи.

Кроме того, в Национальной библиотеке имени Чевалкова прошли ежегодные краеведческие чтения. Их участники также смогли присоединиться к викторине «Элен чакка-энчи болгон эдискелӱ эрке тилим». Еще одна викторина состоялась в Национальном музее имени Анохина — принять участие в ней могли все посетители.

День алтайского языка был учрежден в 2014 году. Его главной целью является сохранение, поддержка и развитие алтайского языка.