В школах Чечни захотели ввести уроки обычаев и традиций

«В школах Чечни захотели ввести уроки по изучению обычаев и традиций чеченского народа. С такой инициативой выступила министр культуры республики Айшат Кадырова. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

«Я поддержал предложение», — отметил он.

Кроме того, Кадров рассказал, что на совещании с представителями социального блока, в рамках которого Айшат Кадырова выдвинула свою инициативу, обсуждался и вопрос бережного отношения к объектам культурного наследия (ОКН) региона. «Ежегодно мы теряем по несколько уникальных башен. Также внимания требует вопрос содержания крупных историко-архитектурных комплексов. Я поручил [вице-премьеру Чечни] Хож-Бауди Дааеву представить соответствующие предложения», — написал глава республики.

Ранее в горных районах Чечни нашли семь новых пещер и несколько захоронений в гротах. Такое открытие сделали спелеологи Крымского федерального и Чеченского государственного университетов, рассказал преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии крымского вуза Геннадий Самохин.