Историческая крепость обрушилась в Дагестане из-за дождей

В Гунибском районе Дагестана частично обрушилась историческая каменная крепость — фрагмент стены упал из-за продолжительных ливней. Об этом сообщает РИА «Дагестан».

По информации агентства, из-за дождей разрушилась часть стены, которая ведет от ворот Шамилевские к природному парку Верхний Гуниб. Информации о пострадавших нет.

Гунибская крепость была построена в 1860-х. Она служила пристанищем имаму Шамилю, была взята русскими войсками 25 августа 1859 года в ходе Кавказской войны. В настоящее время в крепость водят экскурсионные группы.

Ранее сообщалось, что многие улицы в Дагестане фактически превратились в реки. В Сулейман-Стальском районе из-за оползня разрушилась автодорога, ведущая к четырем населенным пунктам. Местным жителям рекомендовали пользоваться альтернативным маршрутом. Сильные дожди обрушились на республику в начале октября. Ливневые канализации не справляются с потоками воды.