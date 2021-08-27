Челябинцам провели экскурсию по первой крепости города

В Челябинске провели вечернюю по экскурсию первой крепости города, заложенной в 1736 году. Об этом сообщает портал 31tv.ru.

Строение располагалось на ныне главной пешеходной улице Челябинска у моста через реку Миасс и соединяло бастион с поселением казаков. Сейчас здесь находится постамент с отцами-основателями. 130-метровая крепость «Челяба» была настолько большой, что могла бы вместить в себя современный Оперный театр и филармонию. Стены здания сохранились до наших дней.

«Интересны не здания, интересна история, события и люди, которые здесь жили, участвовали в различных событиях. Хочется историческую память будить в челябинцах», — рассказал экскурсовод Алексей Васильев.

Ранее в августе на Рюриковом городище в Великом Новгороде археологи нашли остатки деревянной крепости середины или конца IX века. Ее основание сложено из 12-метровых дубовых бревен, которые хорошо сохранились благодаря достаточной увлажненности почвы и качеству древесины.