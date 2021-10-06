Последствия ливней в российском регионе сняли на видео

Многие улицы в Дагестане из-за обрушившихся ливней превратились в реки

В Дагестане продолжают бороться с последствиями обрушившихся на регион ливней. Очевидцы сняли видео из затопленного города Каспийска, ролик публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, что по квартире жилого дома можно передвигаться только в резиновых сапогах, поскольку пол полностью в воде.

Многие улицы в Дагестане «превратились» в реки. В Сулейман-Стальском районе из-за оползня разрушилась автодорога, ведущая к четырем населенным пунктам. Местным жителям рекомендовали пользоваться альтернативным маршрутом.

По информации телеканала, сильные дожди обрушились на Дагестан в октябре. В регионе ливневые канализации не справляются с потоками воды.

4 октября в Адлере из-за ливней затопило улицы города. На снятых очевидцами кадрах видно, что автомобили едут по полностью затопленной улице, уровень воды достигает их фар.