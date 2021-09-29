Затопленные из-за ливней улицы российского города сняли на видео

Во Владивостоке из-за ливней затопило улицы города. Видео последствий дождей опубликовано в Telegram-канале РЕН ТВ.

На кадрах видно, что уровень воды на улице местами выше колес автомобилей, затоплена вся дорога. На другой видеозаписи очевидцы сняли, как вода от дождей собралась под мостом — из-за этого движение автомобилей затруднено.

По словам местных жителей, вода уже затапливает первые этажи зданий. Больше всего от ливней пострадали центр города и район Первой и Второй Речки.

По данным Гидрометцетра, опубликованным на сайте ведомства, к вечеру погода стабилизируется, осадки прекратятся. В четверг, 30 сентября, в городе не ожидается дождей.

Ранее из-за мощных ливней затопило Сочи. Из-за затоплений перекрыли участок федеральной трассы Джубга — Сочи. Подтопление спровоцировала река Буу, также поднялся уровень воды в реке Лоо.