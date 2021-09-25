Сочи затопило после мощных ливней

Движение на федеральной трассе в Сочи ограничили из-за затопления

Из-за мощных ливней в Сочи подтопило улицы. Видео очевидцев публикует «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как ливень залил дорогу, из-за чего движение автомобилей остановлено. Очевидцы также запечатлели машины, которые пытаются проехать по затопленным путям — уровень воды достигает фар.

Как сообщает РИА Новости, из-за дождя перекрыли участок федеральной трассы Джубга — Сочи. Подтопление спровоцировала река Буу, также поднялся уровень воды в реке Лоо.

На сайте управления МЧС по Краснодарскому краю жителей Сочи предупреждают о сильном ветре и осадках. В воскресенье, 26 сентября, также прогнозируется образование смерчей.

Сильные проливные дожди летом 2021 года в Сочи вызвали множество затоплений. Осадки спровоцировали разлив четырех горных рек: Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста.

