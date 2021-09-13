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В Санкт-Петербурге затопило станцию метро

В Санкт-Петербурге закрыли станцию метро «Площадь Восстания» из-за затопления
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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Antares 610 / Wikimedia

В Санкт-Петербурге в связи с затоплением закрыли выход со станции метро «Площадь Восстания» в сторону Московского вокзала. Об этом сообщает Telegram-канал «Метро Петербурга».

Отмечается, что выход со станции на Лиговский проспект работает в обычном режиме. Позднее в пресс-службе сообщили об открытии выхода в сторону Московского вокзала.

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«В 14:03 выход на вокзал открыт, вестибюль работает без ограничений», — говорится в сообщении.

Причиной затоплений послужили идущие в Петербурге дожди. Ранее сильный ливень затопил три станции московского метро. Вода с улицы попала в вестибюль подземки на платформу.

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