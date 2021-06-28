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Обрушение крыши здания в Москве попало на видео

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В Москве на улице Правды из-за ветра упала металлическая крыша, в результате она повредила несколько припаркованных автомобилей. Инцидент попал на видео, запись опубликована в Telegram-канале Daily Storm.

На кадрах можно наблюдать, как металлическая конструкция большого размера срывается и падает вниз на припаркованные автомобили, большая часть из которых — это каршеринг.

На записи, опубликованной в Telegram-канале «RT на русском», видны последствия случившегося: часть крыши продолжает висеть на здании, а упавшую металлическую конструкцию внизу убирают специальные службы. О пострадавших не сообщается.

Ранее 28 июня сообщалось, что три станции московского метро затопило из-за сильного ливня. Вода с улицы попала в вестибюль подземки на платформу. В целях безопасности движение поездов на участке Калужско-Рижской линии метро на станциях «Теплый Стан», «Ясенево» и «Новоясеневская» было временно прекращено.

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