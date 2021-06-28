Россия
 
Последние новости
Привитых «Спутником V» отказались считать вакцинированными в Германии
Раскрыты самые популярные направления для поездок на выходные внутри страны
Обрушившийся на Москву «суперливень» затопил станцию метро «Ясенево» 
Принц Чарльз отказался идти на открытие памятника принцессе Диане
В Москве QR-коды получили узнавшие о COVID-19 после теста на антитела
Российские школьники выиграли четыре медали на Международной олимпиаде
Аномальная жара обошлась Европе резким подорожанием электричества
Мужчина с ножом напал на прохожих в Германии
Недовольный приговором брату россиянин напал с топором на полицейского
Новости партнеров
Прослушать новость

Синоптик рассказал о продолжительности «суперливня» в Москве

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Дождь в столице не закончится до вечера 28 июня. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Его прогноз публикует ТАСС.

«Как правило такой сильный дождь продолжается примерно 20-30 минут, потом ослабевает, но до конца не прекращается, а затем в любой момент может начаться очередная серия сильных осадков», — рассказал синоптик.

По его словам, такая погода будет продолжаться минимум до 22:00. Также он добавил, что местами на территории Москвы возможен град.

Ранее москвичей предупредили, что в столице 28 июня пройдет «суперливень» с грозами, градом и ветром, местами с порывами до 23 метров в секунду. Стихия уже нанесла ущерб многим объектам инфраструктуры. В частности в столице пострадали станции метро, а в Подмосковье опрокинулся башенный кран.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Синоптик сравнил московский «суперливень» и устроившие потоп в Крыму дожди
Россиянам вновь предсказали аномальное тепло
Москвичей предупредили о «суперливне» и возможных потопах