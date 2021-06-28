Синоптик рассказал о продолжительности «суперливня» в Москве

Дождь в столице не закончится до вечера 28 июня. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Его прогноз публикует ТАСС.

«Как правило такой сильный дождь продолжается примерно 20-30 минут, потом ослабевает, но до конца не прекращается, а затем в любой момент может начаться очередная серия сильных осадков», — рассказал синоптик.

По его словам, такая погода будет продолжаться минимум до 22:00. Также он добавил, что местами на территории Москвы возможен град.

Ранее москвичей предупредили, что в столице 28 июня пройдет «суперливень» с грозами, градом и ветром, местами с порывами до 23 метров в секунду. Стихия уже нанесла ущерб многим объектам инфраструктуры. В частности в столице пострадали станции метро, а в Подмосковье опрокинулся башенный кран.