Затопленные из-за ливней улицы российского города сняли на видео

В Адлере очевидцы сняли на видео затопленные после ливней улицы

В Адлере из-за ливней затопило улицы города. Видео публикует телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

На снятых очевидцами кадрах видно, что автомобили едут по полностью затопленной улице, уровень воды достигает их фар.

По данным, опубликованным на сайте российского Гидрометцентра, погода в Адлере в ближайшее время не улучшится. Синоптики прогнозируют дожди до среды, 6 октября.

Ранее Сочи после мощных ливней затопило в субботу, 25 сентября. Из-за дождя перекрыли участок федеральной трассы Джубга — Сочи. Подтопление спровоцировала река Буу, также поднялся уровень воды в реке Лоо.