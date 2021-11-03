Россиянам рассказали о культуре малочисленного народа сойотов

«Интерфакс» рассказал о культуре и быте народа сойотов из Бурятии

Сойоты — малочисленный коренной народ Окинского района Бурятии. Административный центр района находится в горном селе Орлик. О культуре и быте этого народа россиянам рассказал «Интерфакс».

Сойоты традиционно занимались разведением оленей и яков, а также охотой. В Орлике можно посетить выступления местного ансамбля, который исполняет сойотские национальные песни и танцы, а таже побывать в мастерской, где шьют народные костюмы.

Само слово сойот, как поясняют авторы материала, родственно с названием гор — Саяны. В усуле Сорок можно посетить этнокомплекс «Ильчир», чтобы подробнее узнать об обрядах сойотов. Исповедуют представители народа две религии: буддизм и шаманизм. Многие местные верования связаны с образами гор.

В Орлике расположен самый высокогорный в России буддийский храм — дацан «Пуцогнамдоллинг». Он был построен 100 лет назад, однако в советское время разрушен. Храм состоит из двух дуганов (приходов), рядом с селом также есть пещера для медитации.

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