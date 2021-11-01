В селе Красный Яр прошел экологический фестиваль «Ва:кчай ни», приуроченный к годовщине образования национального парка «Бикин». Об этом сообщает PrimaMedia.

Уточняется, что именно представители парка выступили с предложением возродить традицию коренных малочисленных народов праздновать начало и окончание охотничьего сезона. Центральным событием фестиваля стали соревнования по национальным видам спорта. Кроме того, состоялись и общественно-политические мероприятия: вместе с экологическим фестивалем провели выездное заседание Совета по делам коренных малочисленных народов Приморского края. Также был организован шахматный турнир и заключительный этап фестиваля-конкурса культуры и фольклора коренных малочисленных народов «Сагди Анья».

Глава министерства физкультуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов напомнил, что национальные виды спорта, представленные на «Ва:кчай ни», существуют очень давно: «Каждый из них демонстрирует трудовые процессы народов, общественные взаимоотношения людей, особенности быта, ведь игры и физические упражнения коренных малочисленных народов служили серьезной системой физического воспитания, готовили молодежь не только к труду, но и к выживанию в суровых условиях. Одновременно спортивные игры еще были и отдыхом, развлечением людей всех возрастов. Безусловно, национальные виды спорта развивают и укрепляют духовное и физическое здоровье населения, служат продолжению традиций».

Фестиваль «Ва:кчай ни» проходит уже в десятый раз. Директор парка «Бикин» Алексей Кудрявцев отметил, что подобные мероприятия не только помогают сохранять традиции, но и создают условия для развития экологического и событийного туризма.