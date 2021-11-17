В Казани открылась выставка турецкого живописца Ахмета Йешиля

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана в Казани открылась выставка художника из Турции Ахмета Йешиля. Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ».

Согласно материалу, всего на экспозиции «Звуки и следы», которая проводится в России впервые, представлено 34 произведения искусства современного живописца. Отмечается, что композицию всех нарисованных красками картин составляют крученые веревки. Такой художественный прием получил название «веревочный».

«Я понял, что веревки создают мой неповторимый стиль рисования, и сконцентрировался на них. Говоря философски, статичность веревки помогает акцентировать динамичность повседневной жизни, — пояснил Йешиль. — Это такой диалектический язык для создания космоса бытия, когда веревка перестает существовать как предмет и превращается в объект искусства в картинах».

Генеральный консул Турции в Татарстане Исмет Эрикан, который присутствовал на церемонии открытия выставки, подчеркнул, что искусство — это прекрасная нить и связь, объединяющая народы, языки и культуры. Отмечается, что в его личной коллекции также есть несколько картин Ахмета Йешиля.

Известно, что экспозиция «Звуки и следы» будет открыта до 16 января, для ее посещения необходимо предъявить QR-код.

Ранее 10 ноября в Твери открылась выставка народного художника СССР Ильи Глазунова, посвященная творчеству писателя Федора Достоевского. Писатель тесно связан с Тверью, поскольку после возвращения из ссылки в Сибирь в 1859 году писатель несколько месяцев жил и работал в этом городе.