В Забайкалье пройдет выставка посвященных Петру I детских рисунков

В музейно-выставочном центре Забайкальского края 16 ноября начала работу традиционная ежегодная выставка детского рисунка «Красота Божьего мира». В этом году темой стала эпоха правления Петра I глазами детей, сообщается на сайте министерства культуры региона.

Показ стал итогом одноименного конкурса, состоявшегося в рамках регионального этапа XXX Международных Рождественских образовательных чтений, посвященных 350-летию со дня рождения императора Петра I.

«Рисунки отражают видение детьми первого императора России, его вклад в историю России, ее триумфы. На выставке посетитель увидит "глазами детей" детство и юность Петра I, его реформаторский взгляд, тревожное время правления, Полтавскую битву, Азовский поход и достопримечательности Санкт-Петербурга», - рассказали в музее.

Выставка будет работать до 19 декабря.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане в 2024 году впервые пройдет Всемирная детская фольклориада. Мероприятие будет приурочено к 450-летию столицы республики Уфы.