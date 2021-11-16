Елабужский музей представит культуру татар жителям Ростовской области

Выставку «В гостях у татар» проведут в Государственном музее имени Шолохова в Вешенской

Государственный музей-заповедник имени Шолохова, расположенный в станице Вешенская, проведет выставку «В гостях у татар» из фондов Елабужского государственного музея-заповедника. Об этом сообщает «Татар Информ».

Согласно материалу, на площадке для жителей Ростовской области выставят более 300 экспонатов, представляющих этнографический материал конца XIX — начала XX века. Среди них, например, предметы одежды и быта, образцы посуды и украшений, а также изделия мастеров декоративно-прикладного искусства татар.

«Елабужские коллеги привезли к нам настоящую энциклопедию татарского народа. Каждый предмет ярко отражает традиционную татарскую национальную культуру, духовное наследие, складывающиеся веками обычаи и быт татарского народа», — подчеркнула директор музея Ольга Анистратенко.

Вдобавок сотрудники культурного учреждения познакомят гостей экспозиции с разными сферами жизни Татарстана, угостят татарским национальным лакомством чак-чак, елабужскими печатными пряниками и кондитерскими изделиями местного предприятия.

Ранее 10 ноября в Твери открылась выставка народного художника СССР Ильи Глазунова, посвященная творчеству писателя Федора Достоевского. Писатель тесно связан с Тверью, поскольку после возвращения из ссылки в Сибирь в 1859 году писатель несколько месяцев жил и работал в этом городе.