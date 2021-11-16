В Казани пройдет выставка исламского искусства

В Казани пройдет фотовыставка «Сельджукские минбары Анатолии: шедевры мусульманского искусства». Об этом во вторник, 16 ноября, сообщается на сайте Министерства культуры Татарстана.

Как отмечается, выставка откроется 18 ноября в Национальном музее региона при поддержке Генерального консульства Турции в Казани. Всего на ней будут представлены 40 фотографий, сделанных в рамках исследовательского проекта искусствоведом Лилией Саттаровой из Казани и турецким фотографом Исмаилом Хайкыром в разных городах Турции с 2015-го по 2021 годы.

Кроме того, посетители смогут увидеть фрагменты архитектурного декора зданий золотоордынского Болгара — мозаику и резной гипс — из собрания Национального музея Татарстана.

«Искусство исламского мира — уникальное наследие, сформировавшееся в течение 14 веков во взаимодействии традиций всех народов, составивших этот мир. Резные минбары Турции — замечательная часть этого наследия. Они составляют самую многочисленную группу памятников деревянной резьбы средневекового Ближнего Востока, дошедших до наших дней», — пояснили в Минкультуры республики.

Продлится фотовыставка до 17 декабря.