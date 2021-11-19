На выставке в Нижнем Новгороде представили 600 картин российских художников

На выставке «Единение» в Нижнем Новгороде представили более 600 работ почти 500 российских художников. Об этом сообщает ТАСС.

Экспозиция открылась в Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ). Она будет работать до 5 декабря.

«Выставка очень масштабная, выставка чрезвычайно важная и значимая, поскольку она представляет все российские регионы. Здесь представлено искусство всей нашей необъятной России от Владивостока до Калининграда в самых разных картинах», — отметила заведующая отделом отечественного искусства НГХМ Ирина Маршева.

По ее словам, заявки для участия в экспозиции подали более шести тысяч человек. В итоге было отобрано 624 работы в разных направлениях: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, народные промыслы. Как отметила Маршева, экспозиция «демонстрирует общность тенденций развития изобразительного искусства России и знакомит с лучшими произведениями».