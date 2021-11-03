В Нижнем Новгороде появятся бюсты правителей династии Рюриковичей

На территории Вознесенского Печерского мужского монастыря в Нижнем Новгороде начали устанавливать бюсты правителей династии Рюриковичей. Об этом сообщает ГТРК «Нижний Новгород».

Так, 49 статуй появятся к Пасхе. Отмечается, что процесс создания бюстов довольно длительный — сначала их изготавливают в глине, затем в воске, и только потом отливают в бронзе.

В настоящий момент специалисты установили бюсты Рюрика, Ярослава Мудрого и Святополка Окаянного. Кроме того, на территории монастыря уже есть аллея, посвященная династии Романовых.

Ранее в октябре сообщалось, что в Нижнем Новгороде запустят экскурсии в самый старый деревянный дом города, построенный в XIX веке. Здание, расположенное на улице Ульянова, полностью отреставрировали внутри и снаружи: там установили новую крышу с крутым уклоном скатов, характерным для зодчества конца XVIII — начала XIX веков и укрепили кирпичные стены цокольного этажа.