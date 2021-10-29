В Нижнем Новгороде отреставрируют панно «Связь времен»

В Нижнем Новгороде в 2022 году отреставрируют панно «Связь времен» на фасаде дома купца Мичурина. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Речь идет о произведении художника-монументалиста, члена Союза художников России Владимира Арискина, которое выполнено в традициях советского монументального искусства к 70-летию Октябрьской революции.

На левой части нижегородского триптиха изображены проводы горьковчан на Великую Отечественную войну: центральная часть посвящена образу Матери-Родины, правая часть — аллегория мирной жизни и созидательного труда. Внизу изображены символы города, а также эмблемы машиностроительной и судостроительной промышленности.

По словам автора панно, реставрация триптиха в зимнее время проблематична из-за низких температур и может привести к нарушению целостности произведения. «Выдержать правильный температурный режим при восстановлении картины очень важно, иначе цементный раствор будет крошиться и художественное полотно будет испорчено», — отметил Арискин.

По данной причине восстановительные работы будут проведены в теплое время года. Отмечается, что это будет первая реставрация объекта с 1987 года.

Ранее сообщалось, что под Тулой восстановят усадьбу старшей дочери поэта Александра Пушкина —Марии Гартунг. Известно, что за последние три года волонтеры провели на объекте десятки субботников: силами добровольцев расчистили дом, парк и сад, а также пруд, провели уличное освещение.