В парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде завершилась реставрация ограждения

В парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде завершились реставрационные работы входных групп и ограждений, которые являются объектом культурного наследия. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Метраж ограды составил 3200 метров, из них 156 метров — это входные группы. На объекте был усилен фундамент и отремонтированы кирпичная кладка и элементы декора.

«Мы восстановили цоколь ограды и полностью отреставрировали ее металлические составляющие. Также демонтировали пристройки, которые не соответствовали историческому облику — два кафе, пристроенные к крыльям флигелей», — пояснил заместитель начальника управления капитального ремонта ГК «ЕКС» Петр Седельников.

Ранее в октябре сообщалось, что в горах Ингушетии на территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника восстановят старинную каменную мечеть. Специалисты уже закончили необходимые подготовительные работы — провели предварительные раскопки и санитарную очистку территории, а также произвели замеры мечети. Сейчас эксперты занимаются подготовкой документов для получения разрешения на реставрацию.