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В Новосибирске проведут реконструкцию бывшего кинотеатра «Пионер»

В Новосибирске заброшенное здание кинотеатра «Пионер» переделают в драмтеатр
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Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирске в период с 2021 по 2023 год проведут реконструкцию бывшего здания кинотеатра «Пионер». Об этом первый заммэра Борис Буреев рассказал на оперативном совещании в правительстве 25 октября, передает «Известия».

По информации издания, в министерство строительства Новосибирской области была направлена заявка на финансирование работ данного объекта. В 2023 году планируется полностью перестроить здание и открыть в нем городской драмтеатр под руководством Сергея Афанасьева. Согласно проекту, заброшенное помещение будет представлять собой театр на 220 мест с буфетом и трехметровыми часами на полу в фойе.

Федеральное финансирование работ осуществляется в рамках нацпроекта «Культура». Известно, что на первый этап работ, который стартовал в июле 2020 года, из областного и федерального бюджетов выделили по 50 миллионов рублей. Общая стоимость реконструкции составляет 530 миллионов рублей.

Ранее в октябре сообщалось, что в горах Ингушетии на территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника восстановят старинную каменную мечеть. Специалисты уже закончили необходимые подготовительные работы — провели предварительные раскопки и санитарную очистку территории, а также произвели замеры мечети. Сейчас эксперты занимаются подготовкой документов для получения разрешения на реставрацию.

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