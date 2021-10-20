В Барнауле открыли мост после первого за 60 лет масштабного ремонта

ТАСС: в Барнауле после ремонта открыли мост, расположенный на историческом въезде в город

В Барнауле состоялось торжественное открытие моста после первого за 60 лет масштабного ремонта. Об этом сообщает ТАСС.

Конструкция расположена на историческом въезде в город. Стоимость ремонта, из-за которого движение по автомобильной части моста было закрыто в течение двух лет, составила 1,1 миллиарда рублей.

«При проектном обследовании моста было выявлено, что несущие конструкции проезжей части находятся в аварийном и предаварийном состоянии. В момент передачи моста пешеходное движение уже было закрыто, имелась деформация на плитах проезжей части, на опорных частях», — отметил в день открытия начальник управления федеральных дорог «Алтай» Анатолий Волков.

Мост, который является одним из двух направлений, соединяющих Барнаул с Чуйским трактом, объединяет автомобильное и железнодорожное движения. Поезда ходят по нему с 1915 года, а автомобили ездят с 1959 года. Отмечается, что строители завершили реконструкцию с опережением графика: они сдали мост на месяц раньше срока. На прочность его испытала дорожная техника.

В августе фотограф из Новосибирска Слава Степанов показал снимок самого длинного моста России. Речь идет о Крымском мосте, протяженность которого составляет 19 километров. Сооружение проходит через Керченский пролив и соединяет полуостров Крым с материковой частью России.