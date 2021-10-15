На стене барнаульского детского сада нарисуют «Стрижей»

На фасаде барнаульского детского сада №273 появится тематическое граффити в виде «Стрижей». Об этом сообщает «Вечерний Барнаул».

Данная инициатива возникла после визита в учреждение пилотажной группы «Стрижи». Встреча была организована администрацией города в сентябре 2020 года в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 290-летнего юбилея Барнаула. Идея нанести на фасад здания рисунок была поддержана как руководством учреждения, так и родителями воспитанников.

Отмечается, что в текущем учебном году в учреждении был организован конкурс детских рисунков по данной тематике. В ходе онлайн-голосования выбрали три лучших рисунка. Затем они были отданы художникам, которые создали проект граффити для нанесения на фасад.

Реализацию рисунка взял на себя художник, мастер аэрографии Николай Замятин. «Маленький ребенок, который изображен на фасаде — это символ чистоты, добра и самого детского сада. Ну а самолеты непосредственно относятся к названию, и, наверное, какая-то патриотическая часть в этом рисунке тоже есть», — высказался он.

Граффити появится на здании детского сада к концу недели.

Ранее в октябре в столице Калмыкии Элисте открылась стена памяти советского рок-музыканта Виктора Цоя. Граффити с портретом легендарного исполнителя и его цитатами нарисовала художница Елизавета Телкова (Art Komori). Стрит-арт украсил стену спортивного центра «Багатур» в парке «Дружба».