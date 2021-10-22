Студенты Суздаля обследовали старинные ворота для реставрации

Молодые реставраторы из разных городов России обследовали старинные ворота в Суздале

В Суздале студенты обследовали старинные ворота на улице Кремлевской для дальнейшей реставрации. Об этом сообщает «Владимирские новости».

Кирпичные ворота дома номер 15 являеются памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. Известно, что объект охраняется с 2017 года. Молодые реставраторы из разных городов России, состоящие в центре развития культуры и искусства реставрации «Ре-Старт», провели у ворот несколько дней.

Инициатором работ выступила Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области. Согласно информации издания, на данный момент специалистам предстоит подготовить проект реставрации, который должен быть передан в начале декабря этого года АО «Владимирреставрация».

Генеральный директор Мария Портнова отметила, что главной задачей АНО «Ре-Старт» является вовлечение студентов профильных учебных заведений в процесс реставрации на реальных объектах.

Отмечается, что все работы проводятся на средства спонсоров и гранты.

Ранее в октябре сообщалось, что в горах Ингушетии на территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника восстановят старинную каменную мечеть. Специалисты уже закончили необходимые подготовительные работы — провели предварительные раскопки и санитарную очистку территории, а также произвели замеры мечети. Сейчас эксперты занимаются подготовкой документов для получения разрешения на реставрацию.