В Нижнем Новгороде запустят экскурсии в самый старый деревянный дом города, построенный в XIX веке. Об этом сообщает «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Дом, расположенный на улице Ульянова, полностью отреставрировали внутри и снаружи: там установили новую крышу с крутым уклоном скатов, характерным для зодчества конца XVIII — начала XIX веков, укрепили кирпичные стены цокольного этажа, заменили сгнившие бревна, провели противогрибковую обработку, а также восстановляли исторический декор. Подрядчики, занимавшиеся работами, смогли сохранить две старинные печи и подлинные старинные дощатые полы в парадной части строения.

«Реставрационные работы заняли около двух лет. Старались не спешить, сделать качественно. Здание приспособлено под современное использование, здесь размещен офис», — заявил владелец строения Павел Солодкий.

В доме также разместили экспозицию кованых гвоздей и альбом снимков, на которых видно, каким было здание до реставрации. Уточняется, что отправиться туда на экскурсию можно будет после стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе.