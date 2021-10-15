Парфенов снял фильм к 800-летию Нижнего Новгорода

Леонид Парфенов и его команда «Намедни» сняли новый фильм «Карман России», посвященный 800-летию Нижнего Новгорода. Он появился на YouTube-канале «Парфенон».

В четверг, 14 октября, картина вышла в свободный прокат. В рамках проекта журналисту, писателю и создателю программы «Намедни» предстоит рассказать об известных людях, живших в Нижнем Новгороде, об истории города от «ополчения Минина до "ГАЗели"» и культуре.

Помимо этого, авторы картины ответят на вопрос, по какой причине в СССР иностранцам было запрещено видеть этот город и зачем теплоходы проходили мимо него только по ночам. Кроме того, там рассказывается о танке Т-34 и как он был связан с автомобилем «ГАЗ».

По словам Парфенова, это «речной хаб и торговый центр, ярмарочный город», история которого очень многогранна и своеобразна. В фильме показаны пейзажи Нижнего Новгорода под русскую музыку, советские песни о реке Волге.

Нижний Новгород был основан в 1221-м владимирским князем Юрием Всеволодовичем и расположен на месте слияния Оки и Волги. В настоящее время это город-миллионник, важный экономический, промышленный и культурный центр России. Его также считают шестым по численности населения в стране.

Ранее стало известно, что в селе Ферапонтово, расположенном в Вологодской области, будут снимать фильм об Иване Грозном. Лента посвящена поискам легендарной библиотеки царя, прозванной Либерией. Режиссером картины стал Глеб Орлов. В фильме участвуют актеры Алексей Серебряков, Тихон Жизневский, Артем Ткаченко и Диана Пожарская.